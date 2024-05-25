دومينيك حوراني وطاهر أبو ليلة يتعاونان في أغنية  بعنوان "ارسم بالألوان"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ارسم بالألوان"، التي جمعت بين الفنان طاهر أبو ليلة، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير.

تم إصدار الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، واستقطبت اهتمام الجماهير بشكل سريع.

تتميز الأغنية بالألحان الراقية والكلمات العاطفية التي تتناسب مع المزيج الفريد بين صوتي دومينيك حوراني وطاهر أبو ليلة.

تتحدث الأغنية عن الحب والأمل والتفاؤل، وتعبر عن قوة الألوان في تجسيد المشاعر الجميلة والتعبير عن الحياة بطريقة إيجابية، وهي أغنية أطفال.

دومنييك حوراني تكشف عن كواليس تعاونها مع طاهر أبو ليلة

وفي وقت سابق، كشفت النجمة دومينيك حوراني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل تعاونها مع الفنان طاهر أبو ليلة بأغنية ارسم بالألوان.

وقالت:" سعيدة جدا" بفكرة الأغنية فهي فكرة جميلة، وهي أغنية أطفال الأغنية من إنتاج bright star production، إخراج إيهاب عبد اللطيف".



دومنييك حوراني تشيد بموهبة طاهر أبو ليلة



وأضافت:" سعيدة جدًا بتعاوني مع طاهر أبو ليلة فهو ممثل كوميديان أنا بحبه أوي وهو شخص موهوب، واستغرقنا نحو ٣ أيام تصوير في الإسماعيلية وعلى البحر ".