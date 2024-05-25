نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذروا كتائب السوشيال.. محمد الصاوي يوجه رسالة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد الصاوي رسالة إلى جمهوره خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة.

وقال الصاوي: إياكم ووسائل السوشيال ميديا والكتائب التي تسئ إلى رموز الدولة المصرية، فالسوشيال ميديا غير موثوقة الأخبار وهذه الكتائب تسعى إلى نشر الفتنة واسقاط البلد.

وأضاف الصاوي: اعتمدوا على الاخبار في المصادر الموثوق فيها.

آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.