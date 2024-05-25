نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أبرز المحطات الفنية لـ ياسمين رئيس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة ياسمين رئيس تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول زواجها من رجل أعمال وسوف يتم حفل الزفاف الخميس المقبل.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ ياسمين رئيس



من مواليد 15 سبتمبر 1985، ثم اتخذت قرار دخول عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 عامًا، وعملت كموديل.

أهم جوائز ياسمين رئيس

حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد،

ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا،

وأخيرًا حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.



بداية ياسمين رئيس

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.

من أبرز أعمالها التليفزيونية مسلسلات "طرف ثالث" و"كامل العدد +1" و"جودر" و"نصي التاني"

شاركت في موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة".



أنفصال ياسمين رئيس

انفصلت عن زوجها المخرج هادي الباجوري في فبراير 2022، وأعلنت طلاقها رسميا عبر حسابها على "تويتر"، حيث كتبت: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

