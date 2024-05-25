نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان بيرتعش قبل دخوله المسرح.. محمد الصاوي يكشف عن شخصية فؤاد المهندس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد الصاوي أنه عمل مع الراحل العظيم فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد مؤكدًا أنه كان يختار شخصيات العمل بنفسه كل حلقه التي تختلف عن الأخرى حيث اختاره لاداء شخصية نابليون بونابرت وشخصيات أخرى خلال هذا العمل.

وكشف محمد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان فؤاد المهندس كان بيرتعش ويرتجف قبل دخوله المسرح وكنا نستغرب من ذلك وسرعان ما تزول هذه الرعشة والارتجافة مع أول ضحكة للجمهور مؤكدًا أنه فنان عظيم لن يتكرر في الدراما المصرية مرة أخرى.

آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.