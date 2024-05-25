نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور محمد إمام وحمادة هلال.. علاء مرسي يحتفل بعقد قران نجلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان علاء مرسي بعقد قران نجلته منذ قليل، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل عقد القران، منهم الفنان حمادة هلال ونجله ومحمد إمام وأشرف زكى وبيومي فؤاد ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأحمد الشامي وشريف باهر.

كما حرص الفنان محمد هنيدي، على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، إذ عاد خصيصا من الرياض لـ القاهرة من أجل حضور هذه المناسبة المقامة حاليا في مسجد الشرطة، بالتجمع الخامس.

آخر أعمال علاء مرسي

يذكر أن آخر أعمال الفنان علاء مرسى مشاركته في موسم رمضان الماضي لعام 2024، بمسلسل عتبات البهجة وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني