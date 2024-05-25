نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هدى الاتربي بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الاتربي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هدى وهى ترتدي مايوه يجمع بين اللون الأسود والبني، وتركت شعرها منسدلًا.

وفي سياق آخر كشفت الفنانة هدى الأتربى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90، عن تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع.

وقالت الأتربي: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها "وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخرًا عدد من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.

آخر أعمال الفنانة هدى الأتربي



وكان آخر أعمال الفنانة هدى الأتربي، هو دورها بمسلسل «العتاولة» بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، وتجسد هدى الأتربي خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة شعبية لأول مرة، وتعمل في أحد الفنادق وتحاول تغيير واقعها، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباعٍ خاصة وأسلوبٍ في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته، ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.