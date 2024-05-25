لهذا السبب.. بيلا حديد تتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإرتدائها بفستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية تضامنًا مع فلسطين.

حيث شاركت "بيلا" جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وظهرت بيلا بفستانًا مصنوعًا من نفس نمط وخامة الكوفية الفلسطينية، والتي عادة ما يتم ارتداؤها كوشاح، وذلك تضامنًا مع فلسطين ووالدها محمد حديد وموطن عائلته فلسطين، الملابس التقليدية الفلسطينية غنية بالرمزية، بما في ذلك نمط شبكة صيد السمك الذي يشير إلى البحار، وأوراق الزيتون لتكريم زراعة الأرض.

وظهر الفستان بخط رقبة على شكل ثقب المفتاح مربوط بفيونكة، وتنورة متدرجة مكشكشة، تعتبر قطع مايكل وهوشي العتيقة مرغوبة من قبل العديد من عشاق الموضة نظرًا لأهميتها في الثقافة الشعبية، ويصادف أن مظهرها مشابه تمامًا لوشاح الكوفية الذي ارتدته كاري برادشو من نفس المصممين.

ولإكمال إطلالتها، ارتدت حديد حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر مع عقد، أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد اختارت الأقراط والخواتم من ماركة المجوهرات المستدامة Monica Vinader والنظارات الشمسية المستطيلة على طراز التسعينيات، كما سرحت شعرها بكعكتها المميزة المملسة إلى الخلف بأسلوب بيلا حديد الحقيقي وربطته بربطات شعر بيضاء منتفخة من الكروشيه.



تعليقات الجمهور على منشور بيلا حديد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أميرتنا الفلسطينية، هذه أزياء ذات هدف.

وفي سياق منفصل أعادت عارضة الأزياء نشر صورة للفستان: "فلسطين حرة إلى الأبد في قصصها على إنستجرام، حيث تتحدث في كثير من الأحيان بصوت عالٍ عن العنف ضد الفلسطينيين والحرب المستمرة في غزة".