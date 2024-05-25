أنهى انتدابه للفنون الشعبية.. محمد الصاوي يكشف سبب خلافه مع السيد راضي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد الصاوي عن سبب الخلاف مع المخرج الراحل السيد راضي

وقال الصاوي خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إنه في بداية حياته عمل موظفا في المسرح الكوميدي وتم انتدابه إلى قطاع الفنون الشعبية وقام بأداء مسرحيات عظيمة للاطفال خلال هذه الفترة ثم فوجئت بجواب من السيد راضي الذي كان يرأس المسرح الكوميدي انذاك يفيد بإنهاء انتدابه لقطاع الفنون الشعبية ثم ذهب اليه ليعترض على منع الانتداب ففوجئ بالسيد راضي يطلب من السكرتارية الخاص به ملفه الوظيفي وقرر إنهاء خدمته بالمسرح الكوميدي.

آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.