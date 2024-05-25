لهذا السبب.. إسماعيل ياسين يتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان إسماعيل ياسين تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لحلول ذكرى وفاته أمس الجمعة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ إسماعيل ياسين



مولد إسماعيل ياسين



ولد إسماعيل ياسين بالسويس في 15 سبتمبر عام 1912، وتوفيت والدته وهو لا يزال في سنواته الأولى، ودخل أبوه، الذي كان يعمل صائغًا في شارع عباس في مدينة السويس، السجن بسبب إفلاسه وتراكم الديون عليه، ليضطر بعدها للعمل ليصرف على نفسه.



رحلة سعي إسماعيل ياسين

كشف إسماعيل خلال لقائاته التلفزيونية عن رحلته إلى القاهرة: "كنت بلف طوال النهار ولا أعمل ولم أكن أعرف أحدا في القاهرة، وفي آخر اليوم كنت أنام في مسجد السيدة زينب، وكان إمام الجامع يرفصني برجله ويقول لي "قوم" لغاية ما أصبحوا يحفظون شكلي لأن ملابسي اتسخت ولحيتي طالت".

ثم حاول إسماعيل ياسين تحقيق حلمه ومحاولة الانضمام إلى عدد من الفرق ولكن باءت محاولاته بالفشل، منها فرقة بديعة مصابني، ولكن الجميع رأى أنه لا يناسب أن يكون مطربا، ولكن نصحوه بالعمل كمونولوجست، والتي اشتهر وتألق بتقديمها على مدار عشر سنوات منذ عام 1935 إلى عام 1945، بالتعاون مع توأمه الفني أبو السعود الإبياري.

ومنذ عام 1954 نجح إسماعيل ياسين فى تقديم سلسلة أفلام تحمل اسمه ليكون ثالث فنان يقدم أفلاما تحمل اسمه بعد ليلى مراد وصلت الأفلام التى تحمل اسم إسماعيل ياسين إلى 15 فيلما حملت اسمه بداية من العام 1954 إلى العام 1961.

أبرز الأعمال الفنية



ونجح إسماعيل ياسين في تحقيق شهرة واسعة من خلال أعماله الفنية أبرزها فيلم مغامرات إسماعيل ياسين، الجيش وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، إسماعيل ياسين في متحف الشمع، وإسماعيل ياسين في البوليس،



، أما آخر فيلم حمل فيه اسمه كان فيلم إسماعيل ياسين في السجن عام 1961.