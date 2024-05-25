محمد الصاوي يكشف تفاصيل آخر 30 دقيقة في حياة علاء ولي الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد الصاوي أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل علاء ولي الدين.

وأشار الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه اتصل بـ علاء ولي الدين قبل وفاته بـ 30 دقيقة وكان يبدو عاديًا للغاية وفوجئ باتصال من شقيقه يخبره بوفاة علاء.

وعن أهم ما كان يميز علاء ولي الدين قال محمد الصاوي أنه كان طيب القلب وكان يؤثر الآخرين على نفسه لدرجة أنه رشحه للقيام ببعض الأدوار في الوقت الذي كان يعاني فيه علاء ولي الدين من قلة العمل.

آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.