نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لكريم فهمي بصحبه زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان كريم فهمي أحدث صور له برفقة زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهر بالصورة السيناريست أيمن بهجت قمر وبصحبته زوجته في عشاء عائلي.

يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة مسرحية ياسمين عبد العزيز التي ستعود بها إلى عالم المسرح من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، وتعاقد الفنان كريم فهمي على بطولة المسرحية وبدأ التحضير لدوره بقيادة المخرج خالد جلال، ومن المقرر أن تعرض المسرحية قريبًا بالسعودية.

وفي سياق متصل يذكر أن هذه المسرحية هي ليست العمل الوحيد الذي يجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز فقد حقق الثنائي معًا نجاحًا كبيرًا منذ 4 سنوات في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وتصدر التريند.

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وعلى صعيد آخر، تعاقد كريم الفترة الماضية مع المنتج طارق الجنايني على تقديم جزء جديد من مسلسل حكايات بنات، ويشاركه البطولة صبا مبارك، ومن المفترض أن يعلن عن باقي الأبطال وموعد التصوير خلال الفترة القادمة.