تعرف على موعد حفل رامي جمال في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي جمال لإقامة حفلا غنائيا في الكويت لاول مرة يوم ٢٠ يونيو المقبل معلنة عن الحفل الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل ليلة النكد قائلة:' لأول مرة في الكويت النجم رامي جمال

استمر الفنان رامي جمال في حصد مشاهدات ألبومه الجديد "خليني أشوفك" وتصدر الفنان رامي جمال وأغاني البوم خليني أشوفك تريند "يوتيوب" وأيضًا تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحتل الفنان رامي جمال التريند الخامس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 7 مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان