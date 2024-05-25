لهذا السبب... شيماء سيف تتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنانة شيماء سيف تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهورها ببرنامج كلام الناس، والتي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة ام بي سي مصر.



وكشفت شيماء سيف عن سر رشاقتها وغيرها من الأمور.

وقالت : "عملت عملية تكميم معدة، أنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة ولامكرونة بشاميل، بس لو نفتكر، أنا بردو اللي كنت بطلع أقول أنا الحمدلله صحتي كويسة، لو حصل لصحتي حاجة، إلا صحتي، وحصل، والسنة اللي فاتت رجلي بدون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها".

وأضافت :" صحيت من النوم ركبتي مش قادرة اتنيها، مش عارفة اعمل ايه، بطلع سلمة كدة، بصرخ وبحس بوجع فظيع، وكلمت دكتور وقلت له مش عارفة في إيه وكنت بصور، وقال لي لازم تعملي أشعة، وعملت الأشعة وبعتها له، قال لي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية، وأنا أكره دخول المستشفيات، وانهرت وجالي اكتئاب، ورحت التصوير وحاولت أخبي".

وتابعت :" الفنانة يسرا قالت لي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالت لي نروح لدكتور تاني، وطمني وقال لي مش محتاجة عملية ولكن إنت شيلتي ركبتك لواحدة عندها حاجة و30 سنة حِمل واحدة كإنها مشيت 80 سنة".



وأشارت :" مي كساب كانت بتزن عليا، هي عملتها واللي عملها بعد ما بيخس ويحس إنه خفيف، وبيحب حد بيقول له عشان يحس الإحساس دا، وكانت بتطمني، وقد كانت، شكت دبوس".

و واصلت :" العملية حاجة بتساعدك، أول شهر انت مابتكلش، وبعدها انت بتتعود إنك مابتاكلش، بس لما بتشوف الأكل بتحس إنك عايزه، بس أنا دلوقتي بجد لما تعبت ولقيت نفسي كدة، بقيت بقرف لما أشوف حد بياكل".



واختتمت:" أول ما عملت العملية بتنزلي 20 كيلو، وبعدها بقى 6 كيلو وحاجات كدة، واحساس انك تنزلي من 3 أرقام على الميزان لرقيم، نزلت 50 كيلو حتى الآن".



آخر أعمال شيماء سيف



والجدير بالذكر آخر أعمال شيماء سيف مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.



أحداث مسلسل فراولة



تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة"، التي يظهر برومو المسلسل ممارستها العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضا أسلوب التنويم المغناطيسي، ويتعرض المسلسل لموضوع الدجل والشعوذىة والعلاج بالطاقة.