الخميس المقبل..ياسمين رئيس تحتفل بزفافها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس في الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد نشرها مجموعة صور من حفل ليلة الحنة الخاصة بها وذلك وسط الأهل ومجموعة من أصدقاءها المقربين، وتحتفل ياسمين رئيس بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، يوم الخميس المقبل 30 مايو الجاري، في أحد الأماكن الأثرية في القاهرة الكبرى.

ياسمين رئيس وأحمد عبد العزيز

حنة ياسمين رئيس

وقامت الميكب ارتيست الخاصة بالفنانة ياسمين رئيس بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات من ليلة الحناء، وكان من أبرز الحضور الفنانة دينا الشربيني، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة صبا مبارك، ميرهان حسين، وغيرهن.

وكتبت ياسمين رئيس تعليقًا على الصور أكد المعلومات التي تناقلها الجمهور: العد التنازلي على إحدى الصور، وعلى صور أخرى كتبت تيم العروسة.

انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

يذكر أن انفصلت الفنانة ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري قبل عامين تقريبا، بعد حديثه عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة، إذ أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

آخر أعمال ياسمين رئيس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس هو مشاركتها في الموسم الرمضاني المنقضي لعام 2024 بمسلسل جودر، حيث يتناول العمل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حول حياة تاجر ينجب 3 أولاد هم سالم، وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

أبطال مسلسل جودر

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.