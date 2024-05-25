تامر حسني يحتفل بتصدر فيلم "مش أنا" منصة watch it (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل نجم الجيل تامر حسني بتصدر فيلم "مش أنا" منصة watch it الرقمية الذي طرح في عام 2020 في جميع دور العرض، حيث أصبح الفيلم رقم 1 ضمن قائمة أكثر 10 أفلام متصدرة.

ونشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلاً: "مبروك للمخرجة العظيمة سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا اللي بعتبره من أصعب الأدوار اللي ممكن تعدي على حياة أي ممثل شكراً يا سارة أنك طلعتيلي فيلم زي كده في تاريخي ماشاء الله في مكانته من يوم ما نزل لحد النهاردة".

منشور تامر حسني

تفاصيل فيلم "مش أنا"

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وحقّق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، ما يزيد عن مليون جنيه إيرادات في اليوم الأول لعرضه في صالات السينما، متفوقًا على باقي الأفلام المنافسة.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.