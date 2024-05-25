"الفيلم ده هيعجبك من إخراجك"..تامر حسني يوجه رسالة للمخرج ماندو العدل (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه نجم الجيل تامر حسني رسالة للمخرج ماندو العدل وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وجاء توجيه الرسالة هذه بعد تصدر فيلم "البدلة" منصة watch it الرقمية حيث أصبح الفيلم رقم 1 على قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة.

حيث نشر تامر حسني قائلاً: "حبيبي يا مندو يا مخرج يا كبير ألف سلامة عليك يا حبيبي أتفرج بقا على الفيلم ده تريند على watch it هيعجبك أوي إخراجك"

تفاصيل فيلم البدلة

وتدور قصة فيلم البدلة حول حمادة ووليد اللذين وُلدا في نفس اليوم، والرابط في ما بينهما هو الفشل، وفي يوم يُقرران الذهاب إلى حفلة كانا يعتقدان أنّها حفلة تنكريّة، ويتنكران بزيّ رجال الشرطة الذي يُعرضهما في ما بعد للمشاكل والمطاردات بعد أن اعتقد جميع من كان في الحفلة أنّهما شرطيان حقيقيان، وأثناء مشاهدة فيلم البدلة تتوالى الأحداث المشوّقة وتبدأ الإثارة.

طاقم فيلم البدلة

والفيلم من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسنى، ويشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.

تفاصيل الحالة الصحية المخرج ماندو العدل

طمأن المخرج ماندو العدل جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته مؤخرًا بجلطة في القلب، وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "متشكر جدًا لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها، الحمد لله على كل شيء".

تعرض مؤخرًا المخرج ماندو العدل لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وتبين إصابته بجلطة في القلب. نشر ماندو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا وعلق قائلًا: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها، شكرًا يارب على كل حاجة"

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.