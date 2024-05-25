ضمن احتفالات عيد الأضحى..تامر حسني يستعد لحفل غنائي جديد بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيئ نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي جديد بمناسبة الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" موعد الحفل.

حيث أنه من المقرر ان يقام حفل تامر حسني يوم 17 يونيو المقبل، داخل أحد المتنزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، حلو المكان، يا نهار أبيض، موحشتكيش، موضوع رجوعنا، تاج، لولاك حبيبي..) وغيرها الكثير.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.