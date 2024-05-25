إن شاء الله يوم جميل..رامي جمال يشوق جمهوره لأولى حفلاته في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي جمال، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في الكويت، ومن المقرر إحياؤه يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، بجانب أغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، ويعد هذا الحفل الأول له هناك.

منشور رامي جمال



وشوق رامي جمال جمهوره لذلك الحفل، من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلًا: "أول في الكويت، وإن شاء الله يوم جميل".

تفاصيل ألبوم “خليني أشوفك” لرامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا ألبوم "خليني أشوفك" الذي ضم، 15 أغنية، وهم أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين



أغنية "فستانك أبيض " وهي من كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر، أغنية "شاهد الله "وهي من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي، وأغنية "أوقات" وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



وأغنية "قلبي خام" وهي من كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين، وأغنية "عادي أنساك" وهي من ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي، وأغنية "أنت مين" وهي من كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.



أغنية "أهـو" وهي من كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وأغنية "سوء تفاهم" وهي من كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة، وأغنية "قولي آه" وهي من كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

وأغنية "ذكريات هوانا "وهي من كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وأغنية "بيكلموني" وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

وأغنية "هنسى اسمك"، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.



أغنية "خليني أشوفك"، وهي من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري، و"بقول وأكدب"، وهي من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، توزيع أحمد إبراهيم، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا بجانب تصدره لتريند" يوتيوب ".