تعرف على تفاصيل حفل مروان خوري في لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مروان خوري، لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم في لبنان، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.



أحدث أعمال مروان خوري



يشارك أن آخر أعمال الفنان مروان خوري أغنية “أنت كما أنت” والأغنية من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

وتقول كلمات الأغنية



يا هِيامي يا همسَ الغرام إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ يا هِيامي يا همسَ الغرام إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ اليكَ يا وجدي وكياني اليكَ يا كَلَفي وبياني اليك أذعَنْتُ الكلماتْ وصوّرت الذكرياتْ اليكَ يا وجدي وكياني اليكَ يا كَلَفي وبياني اليكَ يا كَلَفي وبياني إليك أذعَنْتُ الكلمات وصوّرت الذكريات وبعثَرت اللحَظاتْ بحثًا عنك أو القليل منك إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ ذاك المساء وَجدتك في كل زوايا الغرف ولم أجدك انت ولم أجدك انت وجدتُ صوتَكَ عطرَكَ ضحكتَكْ إلاّ أنت إلاّ أنت إلاّ أنت وفي ذات المساء هزَلت من العناء واخترت البقاء بين جدران الماضي ولذّة البدايات وفي تلك البدايات وجدتك انتْ وعَشَقتك انت وتهلّلت بك انت وإخترتك أنت