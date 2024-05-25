لهذا السبب.. هشام ماجد يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان هشام ماجد، محرك البحث عبر “جوجل”، وذلك بعدما شارك الجمهور مساء أمس بصورة من كواليس فيلمه الجديد "إكس مراتي"، المقرر عرضه بالسينمات الفترة المقبلة، وظهر في الصورة بجانب الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح تايسون، والمخرج معتز التوني، مُعلقًا عليها:"فيلم إكس مراتي، قريبًا إن شاء الله".

آخر أعمال هشام ماجد



يشار أن آخر أعمال هشام ماجد فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.



أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد الفنية، هو مسلسل "أشغال شقة"، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024، ويتكون العمل من 15 حلقة.

أبطال وصناع مسلسل أشغال شقة



شارك في بطولة أشغال شقة بجانب الفنان هشام ماجد مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: أسماء جلال، شيرين،مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.