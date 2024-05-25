أول ظهور لتوم هولاند وزنديا معًا بعد عرض مسرحية Romeo & Juliet

القاهرة - محمد ابراهيم - نفى الثنائي توم هولاند وزنديا شائعات الانفصال بعد ظهورهما معًا ممسكان بيدي بعضهما البعض، خلال مغادرة هولاند لمقر عرض مسرحيته الجديدة في لندن.

ونقلت ديلي ميل، لحظة مغادرة الثنائي للمسرح العرض الذي واجه في الأيام الماضية هجوما كبير من النقاد والمتابعين بسبب اختيارات الممثلين.

يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم الشاب توم هولاند عن دعمه لحبيبته الممثلة الشابة زنديا، باعلانه عن أن أهم ما لديه من مشاريع نهاية هذا الاسبوع، سيكون حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد.

وتناقلت وسائل الإعلام منها ديد لاين، منشور لهولاند، يعلن به موعد طرح الفيلم، وأنه سيكون أول الحاضرين لعرضه.

الترويج لـ Challengers

وكانت قد ظهرت الفنانة الشابة زنديا في عرض خاص جديد يتم تنظيمه للاحتفال بطرح أحدث أفلامها بعنوان Challengers.

ووفق ديلي ميل، هذه المرة ظهرت زنديا للعرض الخاص للفيلم في مدينة لوس أنجلوس من إنتاج شركة امازون جولدن مايور.

وكشفت الفنانة الشابة زنديا عن ردة فعل نجمة رياضة التنس سيرينا ويليامز، تجاه فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه حول رياضة التنس.

ووفق ديلي ميل، قالت زنديا في تصريحات حديثة، أن سيرينا ويليامز، تفاعلت بشكل ايجابي مع الشخصية التي تجسدها زنديا بالفيلم، الذي يبرز البطولات النسائية بهذه الرياضة.

تبرع سخي

ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.

ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعًا بقيمة 100 ألف دولار، لسالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.