نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تنضم لقائمة أبطال فيلم "نجوم الساحل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة مايان السيد لقائمة أبطال فيلم "نجوم الساحل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داش،وهو من إنتاج طارق العريان، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.



تفاصيل فيلم بضع ساعات

وعلى صعيد آخر، تنتظر مايان السيد، حاليًا عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن والتي انتهت من تصويره منذ فترة ويضم عدد كبير من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، خالد أنور، محمد سلام.

آخر أعمال مايان السيد الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال مايان السيد مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وشارك في العمل كل من حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عز العرب وآخرين.



آخر أعمال مايان السيد السينمائية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان السيد السينمائية فيلم ليلة العيد، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وكان من بطولة يسرا وتناول العمل فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، وضم عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ريهام عبدالغفور، عارفة عبدالرسول، أحمد خالد صالح، سيد رجب، محمود حافظ وآخرين.