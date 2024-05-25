روبرت داوني جونيور يشارك كريس هيمسورث الاحتفال بنجمته على ممر الشهرة

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم روبرت داوني جونيور على الحضور لاحتفالية وضع نجمة الشهرة الخاصة بالنجم كريس هيمسورث في ممر الشهرة بهوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور الثنائي خلال الاحتفالية التي حضرها زوجة هيمسورث وأبنائه، وزميلته في بطولة أحدث أفلامه، آنيا تايلور.

Crime 101

يأتي ذلك بعد أن ظهرت أنباء عن مشاركة النجم مارك رافلو بطولة فيلم سينمائي قادم سيكون من بطولة النجم كريس هيمسورث يطرح بعنوان Crime 101.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون مقتبس، وسيعتبر أحدث مشاركة بين الثنائي بعد بطولتهما لأفلام مارفل.

وفي الوقت الحالي، يستمر كريس هيمسورث وآنيا تايلور بالحملة الترويجية لفيمهمها الجديد Furiosa: A Mad Max Saga.

ووفق ديلي ميل، بعد الاحتفال به في كان، حضر الثنائي العرض الخاص الجديد للفيلم، في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

تألق بمهرجان كان

وضمن فعاليات ثاني أيام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

هجوم على مخرجين كبار

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وإنه ا دون شك سببت له الضيق.

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص أدائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور أداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل آخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.