نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصور صراعًا أسريًا.. "نورهان" عرض مسرحي لفرقة العقاد المسرحية بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة العقاد، العرض المسرحي "نورهان"، لفرقة القصر المسرحية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "نورهان "

يدور العرض حول صراع اجتماعي أسري بين رب المنزل "عبد الله" وربة المنزل "نورهان"، حول التحرر المطلق وما ينتج عنه من اختلاف في المبادئ والقيم والتقاليد، والزوجة التي تشعر أنها مقيدة داخل هذا القالب الاجتماعي، وتتطلع دائما إلى الثقافة الغربية، والمحاولات المضنية من قبل ربة المنزل من أجل التغيير بما لا يتفق مع القيم أو التقاليد.



صناع العرض المسرحي " نورهان "

"نورهان" تأليف جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد الغول، موسيقى ريهام إبراهيم، تصميم ملابس وديكور أحمد محمود أبو طالب، تنفيذ ملابس الشاذلي محمد، الحسين سليمان، مخرج منفذ هاني جمال، ومحمد خيرى، ومحمود أحمد، وبطولة ندى عبد الله، أحمد جمعة، حاتم فاروق، سيدة مجدى، آية أحمد، محمود بصري، محمود عزت، محمد عادل، عبد الناصر مصطفى، الحسن محمد، مريم محسن.

لجنة المشاهدة

حضر العرض لجنة المشاهدة المكونة من المخرج والكاتب شاذلي فرح، الكاتب والناقد يسري حسان، الملحن حازم الكفراوي، مهندسة الديكور سارة توفيق، الكاتب والناقد سعيد حجاج.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي 15 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات الإقليم تستمر حتى اليوم 25 مايو الحالي، وتشهد الفعاليات اليوم الجمعة العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هاني فهمي.

عروض اليوم

وتختتم العروض اليوم السبت مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.

