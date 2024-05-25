بعد تصدره التريند.. أبرز الأعمال التي جمعت هشام ماجد بـ دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان هشام ماجد تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما شارك جمهوره أمس بصورة جديدة له جمعته لأبطال فيلم “إكس مراتي”، والتي ظهر فيها مع النجمة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح تايسون ومخرج الفيلم معتز التوني.

ويرصد لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز الأعمال التي جمعت هشام ماجد بـ دنيا سمير غانم بمناسبة تصدره للتريند.

مسلسل بدل الحدوتة تلاتة

شارك النجمان دنيا سمير غانم وهشام ماجد في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذى تم عرضه في عام 2019، وشارك معهم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الراحل سمير غانم، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل نيللي وشريهان

وظهر هشام ماجد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان"، التي لعبت بطولته النجم تان دنيا وإيمي سمير غانم، والذي تم عرضه عام 2016،ويعد من الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها، حيث جسد دور الطبيب المعالج للفنان بيومى فؤاد والد دنيا سمير غانم ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل لهفة

وظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف مع النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل "لهفة"، الذي تم عرضه في 2015، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا طوال فترة عرضه، حيث جسد شخصيته الحقيقية.

فيلم تسليم أهالي

يعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2022، آخر الأعمال الفنية التي جمعت بين هشام ماجد ودنيا سمير غانم،وشارك معهم البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم:دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، عبدلله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، عمرو وهبة، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.