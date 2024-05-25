نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العصبية خسرتني كتير ومبخافش من الموت.. أبرز تصريحات أحمد العوضي ببرنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان أحمد العوضي أمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياته الشخصية وذكريات طفولته، بجانب الحديث عن نجاح مسلسله الأخير “حق عرب”، وغيرها من الأمور التي نرصدها لكم في السطور التالية.

أبرز تصريحات أحمد العوضي في برنامج واحد من الناس



وقال أحمد العوضي أنه نشأ في منطقة شعبية، وكان يحلم عندما يقدم دور البطولة أن يجسد صورة البطل الشعبي الذي يتصف بصفات الشهامة، قائلًا: "أنا نشأتي شعبية ومن وأنا صغير كنت مهوس بالجدعنة وولاد البلد، وكنت بحلم لما أبقى بطل أقدم صورة البطل الشعبي الجدع، وأنه مبيضربش بس وممكن ينصر الحق ويتمسك بالعادات والتقاليد اللي افتقدناها دلوقتي شوية".

وأكد على أنه انجذب لمسلسل حق عرب منذ أن قرأ السيناريو الخاص به، مُضيفًا:" كنت عايز مسلسل قيم وميتنسيش بعد عرضه، وعجبني مسلسل حق عرب أول ما قرأته، وأنا اللي أطلقت عرب السوريكي على الشخصية لأن الأسامي بتكون مميزة عند الناس".



وتابع:" الكاست هو 100% من نجاح العمل، أنا بنجح بكل إخواتي الزملاء مش لوحدي، فضل ربنا ودعوات إخواتي هو سر نجاح مسلسل حق عرب".

كما تحدث أيضًا عن ذكرياته في منطقة عين شمس، قائلًا:" كل حياتي وذكرياتي في عين شمس، أنا سيبتها من 4 سنين، وسايبها كمكان سكن ولكن مش بقلبي، وعين شمس اللي عملت أحمد العوضي، أنا بهدي نجاح حق عرب لكل حد قالي كلمة حلوة في حياتي".



وأكد:" كنت أتمنى أن والدتي تبقى عايشة وتشوف نجاحي، ولكن أبويا ربنا يخليه ليا كفاية أن أنا بفرحه وبشرفه دايمًا".

وأكد على أنه لا يميل لتقديم الأعمال المكونة من أكثر من جزء، مُعلقًا:" أنا مش بميل لموضوع الأجزاء، أنا بحب أعمل كل مسلسل بقصة مختلفة عن التانية علشان مبقاش مرتبط بشخصية واحدة، أه هعمل التيمة الشعبي ولكن بخلاف القصص والشخصيات والصراعات، علشان يكون عندي تنوع أني أعمل قصص أكتر ومحبش أني أكون مرتبط بـ عرب السويركي أو أي شخصية تانية عملتها".

أحمد العوضي:بزعل من نفسي لو ظلمت حد.. ومحدش بيضحك عليا

واستكمل:" مبخافش من الموت، الموت علينا حق،العصبية خسرتني كتير، بزعل من نفسي لو ظلمت حد، ومحدش بيضحك عليا، وأكبر غلط في حق نفسي هي العصبية".

أحمد العوضي:مبندمش على قرارات وتكريم الرئيس كان مهم بالنسبة لي



واختتم:"مبندمش على قرارات، أنا بحب كل الأدوار اللي عملتها، وبحب شخصية هشام عشماوي في الاختيار لأنه دور مهم في مشواري، وتكريم الرئيس كان مهم بالنسبة لي".



آخر أعمال أحمد العوضي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "حق عرب" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى.

أبطال مسلسل حق عرب



ويشارك في بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفناني، وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار الإثارة والتشويق حول بطل العمل الذي يتعرض للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل.

