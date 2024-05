هيلين ميرين تحتفل بعرض فيلمها الجديد بمهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي في أيامه الختامية، حضورًا للنجمة القديرة هيلين ميرين للعرض الخاص لفيلمها الجديد The Most Precious of Cargoes.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور ميرين للعرض الخاص للفيلم ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة مولي ماي واندلي ماكدويل.

وضمن فعاليات كان، شارك النجم الكبير مات ديلون في الاحتفال بعرض أحدث أفلامه الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور ديلون بالعرض الخاص بالفيلم، الذي يجسد به شخصية النجم السينمائي الكبير مارلون براندو.

أيضًا حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

الدفاع عن عالم مارفل

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وإنه ا دون شك سببت له الضيق.

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص ادائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور أداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل آخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع إلى ظهر ضمن الأحداث.

بديل هنري كافيل

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.