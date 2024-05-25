حلقة أحمد العوضي في برنامج "واحد من الناس" تتصدر التريند بمصر

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حلقة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة التريند رقم 1 في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

حضر العوضي الحلقة عبر تطبيق "زووم" نظرًا لسفره خارج مصر، وقدم العديد من التصريحات الهامة حول حياته الشخصية والمهنية.

تصريحات حول ياسمين عبدالعزيز



قال العوضي: "أكن كل الاحترام لياسمين عبدالعزيز وأحبها جدًا، هناك احترام وود بيننا، ولو أراد الله أن نرجع لبعض مرة أخرى، سنرجع، هي لها مكانة كبيرة عندي، وأنا أيضًا لي مكانة كبيرة عندها"، وأضاف أنها هنأته فور نجاح مسلسل "حق عرب" وأنه لا يوجد خلاف بينهما.

حول العمل مع ياسمين عبدالعزيز



أوضح العوضي أنه لا يمانع العمل مع ياسمين عبدالعزيز مجددًا، قائلًا: "شرف لي أن أقدم فيلمًا مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، وهذا يسعدني، ونجحنا معًا قبل ذلك."

تصريحات عن حياته الشخصية والمهنية



- نشأته في منطقة شعبية واهتمامه بدور البطل الشعبي.

- إهداء نجاحه إلى كل من دعمه، وخاصة إلى والده الروحي الفنان نور الشريف.

- أشار إلى أن فكرة مسلسل "حق عرب" تعود له وللمؤلف، وأن اسم "عرب السويركي" كان اختياره.

- تعرضه لاختناق بسبب مشهد الحريق في بداية مسلسل "حق عرب".

- عدم رغبته في تقديم جزء ثان من مسلسل "حق عرب" واهتمامه بتقديم أدوار متنوعة.

- نجاته من حادث سيارة في فيلم "هبوط اضطراري" وذبح أحمد السقا لعجل تعبيرًا عن الشكر.