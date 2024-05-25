نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للفيلم المقتبس عن حياة الرئيس الأمريكي الأسبق "رونالد ريجان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد Reagan، الذي يروي قصة حياة رئيس الولايات المتحدة رونالد ريجان.

ووفق ديد لاين، ريجان كان الرئيس رقم 40 في تاريخ الولايات المتحدة، والفيلم سيكون من بطولة دينس كواد في الدور الرئيسي.

وضمن أحدث أخبار الأعمال المقتبسة، قريبا تظهر النجمة الشابة سيدني سويني بمشروعها السينمائي القادم بعد ما حققته من نجاحات مؤخرًا في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم القادم لسويني، سيكون قصة مقتبسة من أحداث حقيقية، عن حياة لاعبة الملاكبة كرستي مارتين يعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي.

تعاون في مشروع كوميدي

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليًا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليًا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبًا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد سيشهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي سيتولى مهمة اخراج الفيلم حسب تقارير لموقع "ديد لاين".

والفيلم سيكون من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على اعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.