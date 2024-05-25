نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحف علوم البحار ضمن جولات أسبوع "أهل مصر" والختام اليوم بالأنفوشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد متحف أكواريوم علوم البحار بحي الأنفوشي، أمس الجمعة، ختام الجولات الميدانية لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن الأسبوع الحادي والثلاثين المقام بمشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" بمحافظة الإسكندرية.

الجولات الميدانية لأطفال المحافظات الحدودية

تفقد الأطفال خلال الجولة الأحواض الزجاجية التي تضم مجموعة نادرة من الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية والأسماك الملونة التي تأخذ من يشاهدها إلى رحلة في أعماق عالم البحار.

وتعرف الأطفال خلال جولتهم على معلومات قيمة بشأن التوزيع الجغرافي للأسماك، مواصفاتها، غذائها، ومنها سمكة جرين تكساس سكليد آكلة اللحوم، سمكة كوبالت بلو سكليد الموجودة بالمناطق الصخرية، سمكة الدولار الفضي التي تعيش بنهر الأمازون، ثعبان الموراي، الترسة العملاقة الأفريقية، أسماك العرائس ذات الأسنان القوية، وسمكة الفراشة، الشرغوش الحر.

واختتمت الجولة بالتقاط الصورة التذكارية بالمتحف والممشى السياحي لقلعة قايتباي.

الاستعدادات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي

ومن ناحية أخرى شهد ثقافة الأنفوشي الاستعدادات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي المقرر إقامته اليوم السبت.

جاءت البداية مع ورشة القصة القصيرة قام خلالها السيناريست وليد كمال بتدريب الأطفال على كيفية اختيار عنوان مناسب ومشوق للقصة، بجانب مناقشة الأعمال الأدبية المقرر أن يشهدها الحفل.

وفي ورشة صناعة الفيلم للمخرج حامد سعيد تعرف المتدربون على كيفية عمل مونتاج لفيلم باستخدام الموبايل.

ورشة المسرح

وشهدت ورشة المسرح تدريبات مكثفة مع المخرج أكرم نجيب، بشأن كيفية الوقوف على خشبة المسرح استعدادا للعرض المسرحي "على اسم مصر"، من إخراج إبراهيم الفرن.

ورش حرفية وفنية

كما شهد اليوم وضع اللمسات النهائية للأعمال نتاج الورش الحرفية والفنية ومنها ورشة "حقائب بالخرز" للمدربة منى عبد الوهاب، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز، ورشة "الخيامية" للمدرب عماد عاشور، ورشة "حقائب بالشبك" تدريب نجلاء شحاتة، المشغولات الجلدية للمدرب محمد مراد، ورشة الأركيت المدرب حسني إبراهيم، ورشة الموسيقى للفنان ماهر كمال، ورشة الفوتوشوب والتصوير الفوتوغرافي تدريب مع د. محمد إسماعيل، والمونتير أحمد فتحي، والتصميم الفني للفنان وائل عوض.

واختتم بالامس مع ورشة الإلقاء قدم خلالها الشاعر مدحت العيسوي، ملاحظاته على القصائد نتاج الورشة.

جاءت الفعاليات بحضور د. لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية

يقام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويستضيف نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.