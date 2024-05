نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليام نيسون بطلًا لفيلم جديد من إنتاج أمازون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الكبير ليام نيسون للمشاركة في فيلم "أكشن" جديد تدور أحداثه حول مطاردة سيارات في أنحاء اللوايات المتحدة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان Mongoose، وسيكون من ضمن أحدث ما تقدمه شركة أمازون من إنتاجها.

يأتي ذلك بعد أن طرحت شركة أمازون برايم، الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل، المشتق من عالم ملك الخواتم، بعد ما حققه موسمه الأول من نجاح كبير.

ومن المقرر عرض الموسم الثاني من المسلسل في 29 أغسطس من عام 2024 الجاري.

تنبؤات بالنجاح

عبر نجم سلسلة أفلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليًا على مشاريع لمجموعة أفلام سينمائية، لم يتحدد ما ان كانت ستشهد اعادة صناعة بالكامل لأفلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث أخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.