نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان كان يحتفي بمبتكر عالم أفلام Star Wars في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مهرجان كان هذا العام حضورًا مميزًا للمخرج والمنتج الكبير جورج لوكاس، الذي حرصت إدارة المهرجان على تكريمه عن مسيرته الفنية الكبيرة.

ونقل ديد لاين، لقطات من حضور لوكاس لجلسة التصوير الصباحية التي تنعقد ضمن فعاليات كان تقديرًا لدور مخترع عالم Star Wars.

في الوقت نفسه شهدت لوس أنجلوس احتفالا مميزًا بالعرض الخاص لأحدث مسلسل يتم طرحه ضمن عالم افلام حرب النجوم، بعنوان Acolyte.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي يطرح ضمن انتاجات ديزني بلص الأصلية بحضور نجماته جودي ترنر وكاري آن موس وأمندالا ستنيبرج.

وبعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الإعلان خلاله عن مجموعة من أحدث الأعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، أعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.

The Last Jedi

وفيلم The Last Jedi، كان أحدث مشروع سينمائي تظهر به ديزي رايدلي في دور البطولة، وطرح عام 2017، من بطولة مارك هامل في دور لوك سكاي ووكر، وجون بويجا وآدم درايفر وكاري فيشر وكيلي ماري تران.

أحدث أعمال حرب النجوم

وكان قد انطلق عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Mandalorian المشتق من عالم أفلام STAR WARS، خلال شهر مارس الماضي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحلقة الأولى من المسلسل حظيت بترحاب كبير من النقاد، لما قدمته من أحداث مميزة، عوضت عشاق العمل الذين انتظروا عرضه لفترة طويلة.

نجاح يغطي على الإنتقادات

وعرض الموسم الجديد من The Mandalorian، يأتي بعد أن وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرًا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.