نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقى عربية وورش فنية في مشاركة قصور الثقافة ببرنامج "أنت الحياة" بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية نجريج، التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، الجمعة، عددًا من الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن مشاركتها ببرنامج "أنت الحياة"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

فقرات ترفيهية

تضمن اليوم الكثير من الفقرات المتنوعة، بدأت بمشاركة أطفال القرية في ورشة للرسم، وتسابق آخرون للمشاركة في فقرة ترفيهية تضمنت الرسم على وجوههم، كما أقيم معرض لإصدارات هيئة قصور الثقافة.

ورشة حكي

وفي ورشة للحكي، قدمت كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، عددًا من النصائح للأطفال عن أهمية المثابرة والصبر لتحقيق أحلامهم، لافتة إلى أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، ابن قرية نجريج، استطاع الوصول للعالمية عن طريق الاجتهاد والإيمان بقدراته ومهاراته، وأوضحت في حديثها مع الأطفال أن الفشل ليس نهاية الطريق لحياة الإنسان، بل يستطيع الفرد المضي قدما بعد سلسلة من الإخفاقات، بشرط أن يتعلم من أخطائه.

فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية

واختتمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفادة، فعاليات اليوم بعرض فني، استمتع خلاله الحاضرون بعدد من أشهر الأغاني الوطنية، بجانب عدد من التواشيح والأدعية الدينية، والتي حازت بها الفرقة الموسيقية استحسان وتصفيق الجمهور، ومن بينها: سلاحي سلاحي، نشيد بلادي، مصر اليوم في عيد، الرضا والنور، القلب يعشق كل جميل، ومحمد يا رسول الله.

وشهدت الفعاليات حضور نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، منهم د. زينب سامي، منسق مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الغربية.

مبادرة أنت الحياة

الفعاليات تأتي ضمن برنامج "أنت الحياة"، التابع لمؤسسة حياة كريمة، وتنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويشرف على تنسيق الفعاليات أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى غدا الأحد 26 مايو.

