اليوم.. "عام من الحفاوة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني" بصالون نفرتيتي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل صالون "نفرتيتي" الثقافي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش، بمرور عام على تأسيسه تحت رعاية وزارة الثقافة، حيث تقام في السادسة مساء اليوم السبت الموافق ٢٥ مايو بقصر الأمير طاز بالخليفة، فعالية جديدة بعنوان " عام من الحفاوة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني "، بحضور ضيوف الصالون الذي أثروا فعالياته على مدار العام وعدد من الشخصيات العامة والثقافية المتخصصة في علوم الآثار والثقافة والتراث.

صالون نفرتيتي



يتضمن الاحتفال تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية، كما يعرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات صالون نفرتيتي على مدار عام كامل، يليه افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي استيعادي لكل من الفنان جلال المسري والفنان بولس إسحاق بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده يحمل عنوان "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر".



يضم المعرض 120 لوحة تصوير فوتوغرافي تجسد تعانق مآذن المساجد وأجراس الكنائس من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.

حفل تريو



كما يقدم أساتذة بيت العود العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل "تريو" موسيقي مستوحى من التراث الموسيقي للفنانين مايكل انسى، سلام بشر وشهد هشام.

