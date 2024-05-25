تعرف على موعد حفل إليسا المقبل في بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي في بيروت، وتحديدًا يوم 18 من شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر ألبومات إليسا



وفي سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وفي نفس السياق حقق أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "أنا سكتين"



ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، انا سكتين ".