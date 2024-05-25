نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة بمهرجان النوادي.. "طقوس الإشارات والتحولات" و"آخر الأرض" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم السبت، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

العرض المسرحي طقوس الإشارات والتحولات

العرض المسرحي الأول بعنوان "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام المسرحية ويعرض في السادسة مساءً، قصة سعد الله ونوس وإخراج أحمد زكي.



ويناقش فكرة كيف يمكن أن تختل النفس البشرية وتتغير دوافعها فجأة؟ وكيف يواجه الإنسان هذه التغيرات؟

العرض المسرحي آخر الأرض

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "آخر الأرض" لفرقة السويس تأليف أيمن أشرف، وإخراج أحمد رضوان، ويعرض في الثامنة مساءً.



ويناقش كيف يمكن أن تغير الأزمات من حياة الأشخاص، للتأكيد على فكرة السعي لمواجهة المشكلات التي نتعرض لها نتيجة الضغوط الحياتية، فالحياة يوجد بها ما يستحق العيش لأجله.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسًا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يومًا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

