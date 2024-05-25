نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عقد قران ابنته.. علاء مرسي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان علاء مرسي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب احتفاله بعقد قران ابنته مريم بمسجد المشير في منطقة التجمع الخامس.

عقد قران ابنتة الفنان علاء مرسي

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، الذين حرصوا على تهنئة الفنان علاء مرسي بزواج ابنته، وتقدم الحضور كل من نقيب الممثلين أشرف زكي، حرص الفنان محمد هنيدي، على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، إذ عاد خصيصا من الرياض لـ القاهرة من أجل حضور هذه المناسبة المقامة حاليا في مسجد الشرطة، بالتجمع الخامس.

آخر أعمال الفنان علاء مرسي

وكان آخر أعمال الفنان علاء مرسي، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

علاء مرسي في مسلسل "عتبات البهجة"

كما شارك علاء مرسي في مسلسل "عتبات البهجة" في رمضان الماضي، والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني، مسلسل "فراولة"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وتجمعه مواقف كوميدية ببطلة العمل النجمة نيللي كريم.