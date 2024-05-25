بعد تصدره التريند.. تعرف على آخر أعمال علاء مرسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان علاء مرسي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب احتفاله بعقد قران ابنته مريم بمسجد المشير في منطقة التجمع الخامس، حضر عدد كبير من نجوم الفن والغناء، كل من نقيب الممثلين أشرف زكي، حرص الفنان محمد هنيدي، على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، عاد خصيصا من الرياض لـ القاهرة من أجل حضور هذه المناسبة المقامة حاليا في مسجد الشرطة، بالتجمع الخامس.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال علاء مرسي..

آخر أعمال علاء مرسي

شارك علاء مرسي في مسلسل "عتبات البهجة" في رمضان الماضي، والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

وأيضا مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى على صالح المعداوي الشهير بـ«كوبرا» الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة «شيخون» يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.

كما شارك في بطولة مسلسل فراولة عدد كبير من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، العمل بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، دارت أحداثه في إطار كوميدي لايت، حول فتاة تدعى فراولة «نيللي كريم»، وهي من أسرة فقيرة حيث يعمل والدها حارس عقار بالزمالك، وكنها تسعى إلى تغيير وضعها الاجتماعي، وتعمل فراولة شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.