الجمعة المقبل.. أسرة "النقطة العميا" تحتفل بمرور 100 ليلة عرض على مسرح الغد بالبالون

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل أسرة مسرحية "النقطة العميا" للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، يوم الجمعة الموافق 31 مايو، بمرور 100 ليلة عرض على مسرح الغد بالبالون في العجوزة، وذلك بحضور شخصيات فنية وثقافية بارزة.

تأتي هذه الليلة ضمن ثلاث مواسم متتالية، كانت قد حققت نجاحا كبيرا بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كثيفا، منذ انطلاق أولى عروضها في يوم 1 ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن المسرحية تعرض خلال 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء، حيث تستمر على مدار ساعة وربع، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

أحداث المسرحية تدور حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.