نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على تفاصيل حفل عقد قران ابنة علاء مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان علاء مرسي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب احتفاله بعقد قران ابنته مريم بمسجد المشير في منطقة التجمع الخامس، حضر عدد كبير من نجوم الفن والغناء، كل من نقيب الممثلين أشرف زكي، حرص الفنان محمد هنيدي، على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي على شاب من خارج الوسط الفني، عاد خصيصا من الرياض لـ القاهرة من أجل حضور هذه المناسبة المقامة حاليا في مسجد الشرطة، بالتجمع الخامس.

أجواء البهجة من عقد قران ابنة علاء مرسي

وسيطرت على الفنان علاء مرسي، حالة كبيرة من الفرحة والسعادة ورقص مع العروسين، وسط حضور كبير لنجوم الفن من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وابنته المخرجة مريم، وحرص الفنان محمد إمام، على مشاركة علاء مرسي فرحته، في وسط وجود عدد كبير من الأصدقاء والمقربين من داخل وخارج الوسط الفني ومنهم بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، ومحمد محمود.

علاء مرسي يقبل يد محمد هنيدي

حرص الفنان محمد هنيدي على مشاركة صديقه الفنان علاء مرسي، فرحته بعقد قران ابنته ريم، الذي احتفل به أمس الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة، ونظرًا للصداقة الكبيرة التي بين علاء مرسي، ومحمد هنيدي، منذ ظهورهما، استقبل مرسي الآخير بحفاوة وفرحة كبيرة لحضوره قران ابنته، والتقطته الكاميرات، وهو يقبل يد محمد هنيدي.

محمد إمام يهنئ علاء مرسي

ومن جانبه، شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه، صورة جمعته بالفنان علاء مرسي من عقد قران ابنته، الذي اقيم أمس الجمعة 24 مايو بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ونشر امام الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «ألف مبروك لصديقي الغالي علاء مرسي على كتب كتاب بنته مريم».

آخر أعمال الفنان علاء مرسي

وكان آخر أعمال الفنان علاء مرسي، مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وايضا شارك علاء مرسي في مسلسل "عتبات البهجة" في رمضان الماضي، والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، مسلسل "فراولة"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وتجمعه مواقف كوميدية ببطلة العمل النجمة نيللي كريم.