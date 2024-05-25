نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبة خالتك.. رانيا فريد شوقي تهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت النجمة رانيا فريد شوقي الفنانة ناهد السباعي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت رانيا فريد شوقي على الصور قائلة: "كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلب خالتك احلي جوزاء طالعة لخالتك جوزائية ونفتخر عقبال مليون سنة ودايما متألقة وناجحه".





آخر أعمال رانيا فريد شوقي





يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2023، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.





آخر أعمال ناهد السباعي

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي الفنية هو مسلسل "محارب"، بطولة الفنان حسن الرداد، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل محارب

شارك في بطولة مسلسل "محارب"، بجانب الفنان حسن الرداد،مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم:ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود البزاوي، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، تامر عبدالمنعم، وغيرهم، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.















