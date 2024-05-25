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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر أحدث إطلالة لـ حسن شاكوش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب حسن شاكوش جمهوره بصور من جلسة تصوير جديدة له، اختار حسن شاكوش إطلالة مكونه من قميص وبنطلون وغطاء للرأس.
إطلالة حسن شاكوش
اختار حسن شاكوش قميص أزرق طويل سعره 8 آلاف جنيه، وبنطلون واسع من نفس النقشة، غطاء للرأس، تتماشي رسوماته مع الإطلالة، وهي تناسب الرجال والنساء.
تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ حسن شاكوش
وتفاعل الجمهور مع صور حسن شاكوش وكانت أغلب تعليقاتهم عن ظهوره بغطاء للرأس فجاءت التعليقات: "المهم يكون عن اقتناع بس، ومبروك الحجاب والحجاب هياكل منك حته".
أحدث اعمال حسن شاكوش
ومن ناحية اخري، شارك حسن شاكوش في مسلسل "العتاولة" وظهر خلال أحداث الحلقة الثانية وقدم أغنية "قنبلة الجيل"، بالاشتراك مع حمادة مجدي، والأغنية من كلمات محمود هلال، وتوزيع إسلام ساوسو.
كلمات أغنية قنبلة الجيل
يا يا حلو يا اللي الجمال دقدق على بابك
رد على اللي منك ما أنا برضو من أحبابك
قنبلة الجيل اللي بتلعب ع اللي يشيل
شيلت الكل على المشاريب خذت لقطة من المشاهير
سيدة الأرض كل اللي يشوفها بيتخض
مشيتها بتتحول عرض اللي تمامها تدوس على الأرض
آخر أعمال حسن شاكوش
والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش هي أغنية "أنا في البلد دي عضمه" مع حمو بيكا وعمر كمال في عيد الفطر 2024.
كلمات أغنية أنا في البلد دي عضمه
الشماتين مستغربين اني بخير لسة
من الحب اوعي بس فرجوعي
اندهشوا من الصدمة
اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني
اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني
رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني
وعشان ضميري وراني خيري
وبفضله زودني
قلبي اللي كان طيب زمان اصبح خلاص جاحد
في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد
انا مش هكون طيب حنون على الكل هتجاحد
غوروا بقى
انتوا الكلام وياكو علشان
ما تفوقوا من اوهامكم بقى
فكيت خلاص حبل المشنقة
وارتحت منكم
خدوا جنب انا خدت ايه غير وجع القلب
صنتكو بعتوني من غير ذنب
دة انا لو مربي بدلكم كلب هينفع عنكم
العمر راح في اسى وجراح وعاشرت ناس ظالمة
الشعر شاب فين الشباب
ابنك كبير ياما
ادعيلي اغمض يوم في ليلي انا بهدا من كلمة
تعبان بموت ومن الضغوط بقيت في عيني ظلمة
شكرا يا امي علشان في همي انتي اللي شايلاني
ابنك دا فاق بطل غباء اطمني عشاني
بصيت لنفسي علشان في يأسي انا عيشت وحداني
اخلعوا ولو شوفت حد فيكو هوقعو
انظار اخير ليكم واسمعو
اصحولي كدة فوقوا جمعوا البابا جالكم
استحوا ماتجوش عليا وتستلوحو
لو شوفت حد هنا هامرجحو
يا ويله فيكو اللي انا هلمحو
انا قولتهالكو
الشماتين مستغربين اني بخير لسة
دول غلبانين ومفكرين ان الحكاية خالصة
الله المعين يا زمن لعين وبلتني بأبالسة
نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوها خرصة
فرحوا في وقوعي بس فرجوعي
اندهشوا من الصدمة
انا لسة حوت مش عايز اموت
ده انا في البلد عضمة
مليون حقودي كارهين وجودي
علشان عامل ازمة
بس انا مش ذنبي ان انتو جنبي مالكمش ولا لازمة
زي القطط ياكلوا وينكروا
دايرين بيصفرو ويتهرو وفي نفسهم بس يفكروا
ولا بيشوفوني
اتحموا وفي حضن غيري اوام اترموا
حتى العيال بقوا يتكلموا
بعد ما كانوا بيا بيحلموا بقوا بيحاربوني
لسة بتغيروا وراكبين زيرو ملعون ابو طمعكو
مابتشبعوش ما بتحمدوش جحدانكو ضيعكو
تملى عينكو في رزق غيركو
واهو ده اللي وقعكو
شفتوا الجنيه وصلكو لايه جابكو لورا جشعكوم
واقع في ناس كانوا في الاساس اعداء من الأول
لو خدت بالي وشوفت حالي ماكانتش هتطول
انا كنت هادي عايش وراضي خلوني متحول
الله يسامحكو ده الم جروحكم بدموعي بيفول