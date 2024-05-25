نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر أحدث إطلالة لـ حسن شاكوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب حسن شاكوش جمهوره بصور من جلسة تصوير جديدة له، اختار حسن شاكوش إطلالة مكونه من قميص وبنطلون وغطاء للرأس.

إطلالة حسن شاكوش

اختار حسن شاكوش قميص أزرق طويل سعره 8 آلاف جنيه، وبنطلون واسع من نفس النقشة، غطاء للرأس، تتماشي رسوماته مع الإطلالة، وهي تناسب الرجال والنساء.

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ حسن شاكوش

وتفاعل الجمهور مع صور حسن شاكوش وكانت أغلب تعليقاتهم عن ظهوره بغطاء للرأس فجاءت التعليقات: "المهم يكون عن اقتناع بس، ومبروك الحجاب والحجاب هياكل منك حته".

أحدث اعمال حسن شاكوش

ومن ناحية اخري، شارك حسن شاكوش في مسلسل "العتاولة" وظهر خلال أحداث الحلقة الثانية وقدم أغنية "قنبلة الجيل"، بالاشتراك مع حمادة مجدي، والأغنية من كلمات محمود هلال، وتوزيع إسلام ساوسو.

كلمات أغنية قنبلة الجيل

يا يا حلو يا اللي الجمال دقدق على بابك

رد على اللي منك ما أنا برضو من أحبابك

قنبلة الجيل اللي بتلعب ع اللي يشيل

شيلت الكل على المشاريب خذت لقطة من المشاهير

سيدة الأرض كل اللي يشوفها بيتخض

مشيتها بتتحول عرض اللي تمامها تدوس على الأرض

آخر أعمال حسن شاكوش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش هي أغنية "أنا في البلد دي عضمه" مع حمو بيكا وعمر كمال في عيد الفطر 2024.

كلمات أغنية أنا في البلد دي عضمه

الشماتين مستغربين اني بخير لسة

من الحب اوعي بس فرجوعي

اندهشوا من الصدمة

اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني

اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني

رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني

وعشان ضميري وراني خيري

وبفضله زودني

قلبي اللي كان طيب زمان اصبح خلاص جاحد

في شدتي فين صحبتي مالقيتش ولا واحد

انا مش هكون طيب حنون على الكل هتجاحد

غوروا بقى

انتوا الكلام وياكو علشان

ما تفوقوا من اوهامكم بقى

فكيت خلاص حبل المشنقة

وارتحت منكم

خدوا جنب انا خدت ايه غير وجع القلب

صنتكو بعتوني من غير ذنب

دة انا لو مربي بدلكم كلب هينفع عنكم

العمر راح في اسى وجراح وعاشرت ناس ظالمة

الشعر شاب فين الشباب

ابنك كبير ياما

ادعيلي اغمض يوم في ليلي انا بهدا من كلمة

تعبان بموت ومن الضغوط بقيت في عيني ظلمة

شكرا يا امي علشان في همي انتي اللي شايلاني

ابنك دا فاق بطل غباء اطمني عشاني

بصيت لنفسي علشان في يأسي انا عيشت وحداني

اخلعوا ولو شوفت حد فيكو هوقعو

انظار اخير ليكم واسمعو

اصحولي كدة فوقوا جمعوا البابا جالكم

استحوا ماتجوش عليا وتستلوحو

لو شوفت حد هنا هامرجحو

يا ويله فيكو اللي انا هلمحو

انا قولتهالكو

الشماتين مستغربين اني بخير لسة

دول غلبانين ومفكرين ان الحكاية خالصة

الله المعين يا زمن لعين وبلتني بأبالسة

نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوها خرصة

فرحوا في وقوعي بس فرجوعي

اندهشوا من الصدمة

انا لسة حوت مش عايز اموت

ده انا في البلد عضمة

مليون حقودي كارهين وجودي

علشان عامل ازمة

بس انا مش ذنبي ان انتو جنبي مالكمش ولا لازمة

زي القطط ياكلوا وينكروا

دايرين بيصفرو ويتهرو وفي نفسهم بس يفكروا

ولا بيشوفوني

اتحموا وفي حضن غيري اوام اترموا

حتى العيال بقوا يتكلموا

بعد ما كانوا بيا بيحلموا بقوا بيحاربوني

لسة بتغيروا وراكبين زيرو ملعون ابو طمعكو

مابتشبعوش ما بتحمدوش جحدانكو ضيعكو

تملى عينكو في رزق غيركو

واهو ده اللي وقعكو

شفتوا الجنيه وصلكو لايه جابكو لورا جشعكوم

واقع في ناس كانوا في الاساس اعداء من الأول

لو خدت بالي وشوفت حالي ماكانتش هتطول

انا كنت هادي عايش وراضي خلوني متحول

الله يسامحكو ده الم جروحكم بدموعي بيفول