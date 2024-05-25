محمد رمضان يستعد لإحياء حفل نهائى دوري الأبطال

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيها عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، مجموعة من الصور وظهر فيها داخل استاد القاهرة الدولي استعدادا لإحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي اليوم، معلقا: “ثقة فى الله نجاح”.

بروفات محمد رمضان لـ حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

ومن ناحية اخري، بدأ الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا على قائمة الأغاني التى يقدمها أمام الكثير من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ونشر رمضان فيديو له من داخل ستاد القاهرة وبدأ البروفات الخاصة للحفل متمنيا أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، فيلم ع الزيرو، الذي عرض في صيف 2023، وشارك في العمل كل من نيللي كريم، منذر مهران، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سامي العد.

أحدث حفلات محمد رمضان

سبق، وكشف محمد رمضان عن أحدث حفلاته، قائلا: أستعد لحفلي الأول في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وأعد الجمهور بحفل مميز سيكون الأقوى في بيروت في الـ 10 سنوات الأخيرة، لا أستعين بـ بودي جارد في حياتي العادية لأن الجمهور هو أكبر حامي لي، ولكن عندما أقوم بإحياء الحفلات يضطر القائمون عليها لتوفير بودي جاردات لي، حرصًا على سلامة الناس ومعدات الحفل.

أحدث اعمال محمد رمضان

ينتظر النجم محمد رمضان في فيلم " أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والعمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.