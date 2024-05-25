متشابهين.. تعرف على إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حضرت الفنانة ياسمين صبري بعض فعاليات الدور الـ77 من مهرجان كان السينمائي، وأطلت بثلاث طلالات، من ألوان الأحمر والأسود والفضي، اختارت التصميم المفضل لها وهو الأكتاف المكشوفة، لكنها وقعت في فخ التكرار فكانت الـ3 إطلالات متشابهة.

إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان

وجاءت إطلالات ياسمين صبري بفستان أحمر بلا أكمام، والثاني فستان أسود مزين بتطريزات فضية، والثالث فضي يشبه كثيرا الفستان الثاني في قصته، وتزينت بمجوهرات من Chopard.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة، وظهرت بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

آخر أفلام ياسمين صبري

وكان آخر أفلامها فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي حول شاب يحب فتاة ويكتشف عند زواجه منها بأنها ابن زعيم عصابة، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينه وبين والدها.

أبطال فيلم "أبو نسب"

فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي، ايضا عرض لها مؤخرًا فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.