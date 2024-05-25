نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم جديد من «رمضان ميوزيكال سكول» في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع مسرحية «رمضان ميوزيكال سكول» بطولة الفنان محمد هنيدي، للسفر إلى السعودية، وذلك لعرض موسم جديد من المسرحية، والتى سبق وعرضت من قبل في موسم الرياض، حققت مسرحية نجاح كبير في موسم الرياض، وهو الذي دفع النجم محمد هنيدي بطل العمل في إعادة عرضها مرة أخرى في السعودية خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسرحية رمضان ميوزيكال سكول

ويقوم ببطولة المسرحية «رمضان سكول ميوزكال» بطولة محمد هنيدي، ونرمين الفقي، ومحمد ثروت، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، ويوسف وائل نور، ويتوقع أن يحقق الموسم الجديد خاصة بعد النجاح الذي حققه في موسم الرياض، وتجمع المسرحية بين الكوميديا والموسيقى في قالب ترفيهي يجذب مختلف الفئات العمرية.

قصة مسرحية رمضان ميوزيكال سكول

يلعب محمد هنيدي في مسرحية «رمضان ميوزيكال سكول»، دورًا محوريًا يجمع بين الفكاهة والموسيقى، ويتميز بأدائه الحيوي والمميز الذي يجذب الجماهير؛ حيث تدور أحداث المسرحية حول إدار رمضان مبروك لأحد المدارس بعد طلب مالكتها؛ لكن يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه من تحقيق هدفه.

حصول هنيدي على الجنسية السعودية

ومن ناحية اخري، وسبق وأعلن الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية، معربًا عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن مسيرته الفنية تم تكريمها بحصوله على الجنسية، حيث كتب عبر حسابه بموقع X: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم أني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين، شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.

أحدث أعمال محمد هنيدي

وايضا تعاقد الفنان محمد هنيدي على فيلم جديد تحت عنوان “ الاسترليني” من تأليف ايهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، تدور قصة العمل في إطار الأكشن كوميدي ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالسعودية، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فيإطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



