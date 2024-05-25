نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا مبارك تحتفل بعيد استقلال الأردن الـ78 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة صبا مبارك على الأحتفال بعيد الاستقلال الأدردني الـ 78، وذلك من خلال منشور شاركته عير حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت صبا، على منشورها عبر إنستجرام قائلة: "يا وطني الأردن الغالي.. هذا يوم الفخر والعزة ويوم تتويج الكفاح الوطني.. كل عام ووطننا الحبيب بألف خير، الاستقلال 78".





أحدث أعمال صبا مبارك





ويعرض حاليًا لصبا مبارك في السينمات فيلم السرب.





أحداث فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب، حول وقائع حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في مدينة درنة الليبية، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال صبا مبارك



والجدير بالذكر آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين.



