نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة ونور النبوي يدعمون النادي الأهلي في مباراته بنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام بعد دقائق مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وحرص عدد من النجوم على دعم الأهلي في مباراة الإياب وكان من أبرزهم النجم الشاب نور النبوي وكزبرة المتواجدين حاليًا في الاستاد.

وفي سياق آخر جمع فيلم "الحريفة " بين كلا من النبوي وكزبرة والذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية،تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال نور النبوي هو مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في البطولة كلا من خالد النبوي، نشوي مصطفى، حلا شيحه، مليان السيد، إلهام صفي الدين، ومن إخراج محمد سلامة.

وكمان آخر أعمال كزبرة هو مشاركته في مسلسل "كوبرا" مع النجم محمد إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا واشادة من الجمهور والنقاد.