نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هشام ماجد يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان هشام ماجد مؤشر البحث جوجل وذلك بعد نشره صورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والمخرج معتز التوني من كواليس تصويرهم فيلم إكس مراتي.

حيث نشر هشام ماجد الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "إكس مراتي.. قريبا إن شاء الله".



تفاصيل فيلم إكس مراتي

وقال هشام ماجد خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": "دلوقتي أنا بصور فيلم إكس مراتي، الفيلم ده جابهولي المخرج معتز التوني من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب".

وتابع هشام ماجد: "الفيلم فيه محمد ممدوح وأمينة خليل وأنا مستمتع جدا بالتركيبة بتاعة الفيلم، اشتغلت مع محمد ممدوح كان ضيف شرف في "تسليم أهالي" بس هو صاحبي جدا وبحبه جدا شخص جدع، وهو ممثل مرعب بالنسبة ليا لما بيعمل مسلسل أي سنة بيبقى رقم 1 اللي هتفرج عليه".

وأكمل هشام ماجد: "في ناس أنت عارف لو عندهم حاجة في رمضان إنت واثق في اختياراته زي محمد ممدوح ومنى زكي وريهام عبد الغفور ومحمد فراج، ببقى عارف إن هو اختار حاجة كويسة".

وعن تعاونه مع أمينة خليل قال هشام ماجد: "بحب مسلسلات أمينة خليل وآخر كام سنة عملت مسلسلات حلوين أوي، هي بيميزها أنها بتختار حاجات كويسة ودايما عايزة تقدم حاجات مختلفة، ولما قرأت الفيلم ده قعدت تتكلم عن الشخصية وفتحت سكك جديدة للمؤلفين وهي دمها خفيف جدا".

وعبر هشام ماجد عن حبه الكبير للسينما قائلا: "أنا بحب السينما أكتر من التليفزيون، فكرة الفيلم السينمائي حاجة كبيرة، وكنت بحس زمان إن الفيلم بيعيش أكتر من المسلسل، لأن المسلسلات كتير أوي في الموسم الواحد، الفترة اللي ببقى بصور فيها فيلم أمتع من اللي بصور فيها مسلسل".

آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة والذي عرض ضمن موسم عيد الفطر وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.