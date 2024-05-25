سلوى عثمان تنهار بالبكاء: "لحظة بشعة إنك تشوفي باباكي وهو بيموت"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سلوى عثمان إن لحظة رحيل والدها الفنان عثمان محمد علي كانت الأصعب بالنسبة لها، مشيرة أنها لم ترى والدتها عند وفاتها، لكنها شاهدت والدها عند وفاته، وكانت لحظة صعبة عليها ثم انهارت بالبكاء، مشيرة: "كانت لحظة بشعة أنك تشوفي باباكي وهو بيموت، وكانت لحظة قاسية".

تصريحات سلوى عثمان



وأضافت سلوى خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "كنت عايزة أدخل أشوف بابا أثناء الغسل، كنت عايزة أكون جنبه أطول فترة، لكن شقيقي هشام منعني من الدخول عليه أثناء الغسل، ودخلت بعد الغسل لأودع والدي، شكله كأنه بيبي صغير مش راجل كبير، وقبلته كثيرا وكان وجه بارد، هي لحظة بشعة ربنا ما يكتبها على حد".



وأكدت عثمان أنها لم تفكر في التبني يوما ما، بالرغم من أنها لم تنجب أبناء، وتقدم على الشاشة دور الأم ببراعة، "أنا حاسة أن الفن هو ابني، أو ده اللي طلعت بيه من الدنيا"، مضيفة: "لكي أتبنى طفل لا بد أن أكون على قدر هذه المسئولية، لأن الطفل يتطلب اهتمام ورعاية، وأنا لا يوجد معي أحد يساعدني على ذلك، وزوجي مش محتاج اولاد، لأنه كان متزوج من قبل ولديه أبناء، وأنا مبدخلش نفسي بين زوجي وأولاده".



آخر أعمال سلوى عثمان

يذكر أن آخر أعمال سلوى عثمان كان مشاركتها في مسلسل نعمة الافوكاتو ومسلسل حق عرب واللذان تم عرضهما في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، ومسلسل نعمة الافوكاتو من بطولة مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة.