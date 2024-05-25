نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودي نبيل: أغنية "بيكلموني" و"إبن إمبارح" مستوحاة من قصص واقعية (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا من المعروف أن نجاح الأعمال السينمائية و الدرامية خلفه جنود مجهولين وهما صُناع هذه الأعمال.

خلال الفترة الأخيرة تصدرت أغنية “ بيكلمونى وإبن إمبارح ” مواقع التواصل الاجتماعي، وكان للفجر الفني نصيب في محاورة مودي نبيل مؤلف أغاني “ بيكلموني وابن امبارح ” ليكشف لنا عن كواليس هذه الأغاني.

مودي نبيل

كيف تم تحضيرك لأغنية "بيكلموني" ؟

تم تحضير الأغنية عندما أرسل لي الملحن فارس فهمي لحن الأغنية فأحببت اللحن للغاية وبدأت فى كتابة الكلمات، ثم استمع إلي اللحن وقرأ الكتابة الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، وأشاد بها، وكانت المرحلة الأخيرة هى وصولها للفنان رامي جمال وقام بغنائها، والحمد لله حققت نجاحًا ساحقًا.

بيكلموني





و كيف كانت البداية مع النجم رامي جمال؟



البداية مع التوربينى رامى جمال كانت بأغنية بيكلمونى أول تعاون بينا ولكن ليست أولي الأغانى التى طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات بل كانت الأولي أغنية" إبن إمبارح " وحققت نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي أن المقرر أن يتم طرح في القريب العاجل أغنية جديدة من غناء الفنان رامي جمال وهو من الفنانين المقربين لقلبي وأحبه على المستوى الشخصي والفنى ويُشرفنى أن يؤدي أغانى من كلماتي .



إبن إمبارح

من وجهة نظرك هل الأغاني الدرامية تؤثر أكثر مع الجمهور ولذلك اخترت ان تكون بداية انطلاق النجاح دراما ؟

أعتقد هذه النوع من الأغاني الدرامية تؤثر أكثر في الجمهور لأنها بتعبر عن حياتهم، لكن أنا لم اختار هذا اللون أو غيره حتي تكون بدايتي لأنى أحب جميع الألوان ولكن بالتأكيد أحب الدراما وأميل لكتابتها أكثر.

من المطرب أو المطربة الذي تريد أن تتعاون معه ؟

العديد من المطربين ومن الصعب أن أحصر العدد ولكن أبرزهم الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد فؤاد والكينج محمد منير والفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي والفنانة أصالة والفنانة شيرين والفنانة أنغام والفنانة عبير نعمة وغيرهم .



بالذكاء الاصطناعي يتم تغير أصوات المطرب الرئيسي بمطرب آخر ما رأيك في هذه التقنية ؟

لا أراها محببة من الممكن أن يتم استخدامها في أشياء أخرى لكن تغير أصوات المطرب لم أفضلها على الإطلاق.

هل يتم استبدال الفنانين بالذكاء الاصطناعي ؟

من الصعب أن يحل الذكاء الاصطناعي محل النجوم لان مهما بلغت محاولات الدقة لا يستطيع تجسيد الصوت بشكل مثالي.

هل مودي نبيل من الممكن أن يتجه لتمثيل ؟

بالتأكيد فأنا أحب التمثيل للغاية ولكننى لا أعلم هل سأكون إضافة لو خوضت التجربة أم لا ؟

ما الدور الذي تتمني أن تقدمه ؟

أتمني تقديم دور كوميدي فأنا أحب هذه الأدوار .



هل يوجد تعاون آخر مع رامي جمال ؟



نعم يوجد عمل فنى جديد ولكن هذه المرة ديني.

هل كنت تتوقع نجاح أغنية " ابن امبارح " و" بيكلموني بهذا الشكل؟

نعم كنت أتوقع لان فريق عمل الأغنية مُبدعين وأساتذة كبار بالإضافة إلي غناء الأغنية بصوت النجم الكبير رامى جمال ونجاح أغنية " بيكلموني " تعويض من الله ليا على سعى أعوام عديدة للغاية وإجتهاد.



دائمًا خلف اختيار أسماء الأغانى أو المسلسلات أو الأفلام يكون سببًا.. هل طلب منك من الجمهور أغانى بهذا الشكل أم قصة حدثت امامك فترتبت عليها الأغنية؟

بالتأكيد فأنا أركز على الواقع والشارع والجمهور استوحى منها كتابتي سواءً من مواقف حياتية أو قصص مقربين.

ما الأعمال القادمة؟

الأعمال القادمه أغنية “فلتر” بالتعاون مع الفنان محمد حليم ألحان وتوزيع المبدع فارس فهمى.